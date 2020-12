181 nije coronabesmettingen yn Fryslân yn de ôfrûne 24 oeren

Der binne de ôfrûne 24 oeren 181 nije coronabesmettingen by kaam yn Fryslân, hat it Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) witte litten. It binne der 11 mear as sneon, doe wiene it der 170. Sneon naam it tal besmettingen yn Fryslân foar it earst yn fjouwer dagen wer ôf, mar de besmettingen binne dus op 'e nij oprûn.