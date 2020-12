Hattrick foar Suzanne Schulting mei trije Nederlânske titels

It Nederlânsk kampioenskip ôfstannen shorttrack is in nij toernoai. Reedrydbûn KNSB organisearret it foar it earst dit jier, om foar de shorttrackers wat mear wedstriden te krijen. Gewoanwei wurde de ôfstânstitels by it NK begjin jannewaris ferdield, lyk mei de titel foar it allroundklassemint. Dat hat de KNSB no los helle mei dit toernoai. Op it NK ôfstannen wurde de ôfstânstitels ferdield en op it NK begjin jannewaris de titel foar it allroundklassemint.