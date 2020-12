VVD Fryslân betsjûget tank oan 'Mr. Lelylijn'-Durk Pool mei taart

Pool makket him al jierren sterk foar dizze spoarline dy't fan Lelystêd yn 'e rjochting fan Grins gean moat fia Drachten. In soad partijen hawwe yntusken de Lelyline omearme en yn harren programma foar de Twadde Keamerferkiezingen set. Syn eigen partij, de VVD, hie it der oarspronkelik net yn stean mar troch de lobby fan it Fryske Steatelid en ek deputearre Avine Fokkens is it der úteinlik wol as punt yn kaam.

Foarsitter fan it bestjoer fan de Fryske VVD, Eric ter Keurs (âld-boargemaster fan Tytsjerksteradiel), oerlange Pool de taart mei de tekst "Bedankt Dirk/mr. Lelylijn".