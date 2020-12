Nije treinkonsesje Arriva set útein mei nije treinen en tsjinstregeling

Foar Arriva set snein nije treinkonsesje útein op de spoarlinen yn it Noarden. It betsjut dat de ferfierder ek de kommende 15 jier foar treinferfier soargje mei. Dat sil barre mei nije en fernijde treinen en in nije tsjinstregeling. Der komt in ekstra sneltrein tusken Ljouwert en Grins en ek de spitstrein Ljouwert-Snits rydt rapper en faker.