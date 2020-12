Ljouwerter fraksjes wolle oplossing ferkearsdrokte Julianaleane

Sân partijen yn de gemeenteried fan Ljouwert roppe it kolleezje op om te sykjen nij oplossingen foar de ferkearssituaasje by de Julianaleane. Trochdat de Hendrik Algrawei ticht is, rydt der al in skoft folle mear ferkear oer de Julianaleane en dat smyt oerlêst op. De partijen hawwe in moasje yntsjinne.