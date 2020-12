De wedstriid tusken SC Cambuur en Jong AZ is foar de famylje Jacobs in bysûndere. By Cambuur spilet Jamie en by Jong AZ syn jongere bruorke Joey. De bruorrestriid einige sneon yn it foardiel fan de âldste: Cambuur wie mei 2-0 te sterk foar de Alkmaarders. Maklik gie it beslist net, de Ljouwerters hiene twa strafskoppen nedich foar de oerwinning.

