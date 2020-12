Mear as 800 krystkaarten fan skoalbern foar âlderein yn Waadhoeke

De learlingen fan CSG Anna Maria van Schurman yn Frjentsjer hawwe ôfrûne wike mear as 800 krystkaarten makke foar âlderein fan gemeente Waadhoeke. It inisjatyf is oppakt yn gearwurking mei De Skûle Welzijn. Alle âlderein krije in kaart mei in persoanlike boadskip.