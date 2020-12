Omrop Fryslân stjoert snein live in tsjerketsjinst út, út de Martinytsjerke yn Frjentsjer wei. De tsjinst set om 10.00 oere útein mei as foargonger dûmny Jan Willem Nieboer. Organist is Jochem Schuurman, fierder wurdt der sjongen troch Tetsje van der Kooi en klarinet spile troch Astrid den Daas.