Aldegea, Nyegea en De Pein wurkje oan ferkearsfeiligens

De doarpsbelangen krigen geregeld klachten oer gefaarlik rydgedrach. Ut mjittingen fan de gemeente ein 2019 is it byld dat der te hurd riden wurdt befêstige. Op de Kletten tusken De Pein en Drachten rydt hast 50 persint fan de bestjoerders hurder dan de 60 km/oere dy't tastin is. En op de Kommisjewei yn Nyegea ried meas as trijekwart fan de auto's hurder as 60 km/oere. En dat wylst der op in stik ek mar 30 km/oere riden wurde mei. Ek op de Kilometerwei yn 'e rjochting fan Aldegea ride in soad minsken te hurd.

Enkête

De kommisje ferkearsfeiligens fan Aldegea, Nyegea en De Pein hawwe dêrom in enkête opset, dy't mei de post ferstjoerd wurdt en ek digitaal yn te foljen is. Dêrmei kinne letter ferfolchaksjes opset wurde.