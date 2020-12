Lytse wenfoarm foar âlderein mei demintens op De Jouwer komt oan Ulohôf

Gemeente De Fryske Marren hat in fergunning ferliend foar de nijbou fan in lytsskalige wenfoarm foar demintearjende âlderein op De Jouwer. It nije gebou moat op it terrein efter de Nutsbaan komme, foar de Blaauwhoflaan oer. Foar de dyk nei it gebou ta hat it kolleezje ek in nije strjitnamme fêststeld: Ulohôf.