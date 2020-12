PODCAST Boekekast #6: 'Gjin fleis mear', in ferhaal fan Jaap Krol

Jaap Krol

Jaap Krol (1970) hat ferskate Fryske boeken publisearre, syn lêste boek is de Nederlânsktalige ferhalebondel De hond die overstak. Hy skriuwt ek kollums foar it Friesch Dagblad en strjitkrante De Riepe. It ferhaal foar de podcast giet oer in buertbarbecue dêr't haadpersoan Wiebe wat tsjin syn buorman sizze wol. "Dy buorman is sa'n flot type en Wiebe is in ûnwisse man, eins is er bang foar de buorman en wachtet er it goede momint ôf om te sizzen wat er te sizzen hat."

Dat it dan hielendal misgiet, fynt Krol moai om te betinken. "Je moatte altyd freeslik oerdriuwe fyn ik. Hoe flauwer, hoe better." Faak wrakselje syn personaazjes mei it libben, dêr sit ek wol wat fan himsels yn. "Mar ik wol ek gewoan in goed ferhaal betinke, mei in sterk plot. Ik fyn it skriuwen in ambacht, it moat technysk goed rinne."