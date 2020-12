Henk de Jong wiis mei earbetoan oan Sandor: "Prachtich, sa'n spandoek"

It begjin wie noch wol aardich, seit De Jong. "We hienen de oerhân, mar yn ien kear wienen we it kwyt en hienen we it bêst wol lestich. Ja, we ha wol kânsen hân, mar wy hienen ek gelok mei de bal op de peal op it lêst." It skot fan Millen Baars op it houtwurk foel dêrnei wer yn hannen fan Cambuur-doelman Sonny Stevens.

Iepen brekke mei strafskoppen

Uteinlik makke Mühren dus it ferskil mei twa strafskoppen. "Thús tsjin Dordrecht hienen we it ek", seit De Jong. "Doe wie de útslach wat dikker, mar we brutsen it ek iepen mei in penal."