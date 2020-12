SC Cambuur winterkampioen nei muoisume winst op Jong AZ

De Ljouwerters hiene fan it begjin ôf in soad balbesit. Yn de twadde minút soarge dat foar in grutte kâns fan Issa Kallon, mar de rappe oanfaller krige de bal net tusken de peallen. Dêr bleau it net by, want Cambuur omsingele de tsjinstanner en fuotballe in grut part fan de tiid op de helte fan Jong AZ. Mear as in pear kânskes fan Robert Mühren smiet dat yn it earste kertier net op.

Jong AZ komt yn 'e wedstriid

Nei tweintich minuten krige rjochtsback Doke Schmidt de kâns om út te heljen, mar it skot fan de ferdigener gie rjocht op keeper Bakker ôf. Stadichoan kamen de talinten út Alkmaar dêrnei wat mear yn de wedstriid, sûnder gefaarlik te wurden. Dat feroare doe't Koopmeiners fan tichteby ynsjitte koe, mar gelokkich foar Cambuur koe keeper Stevens rêding bringe. Efkes letter moast Stevens wer yn aksje komme by in skot fan Lathouwers. De doelman soarge derfoar dat it 0-0 bleau by it skoft.