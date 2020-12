De Geitefok bestiet 75 jier: "Wy hawwe ús doarp op de kaart set"

Ien fan dy âld-leden is Ane Talma. Hy is mei syn 15 jier it langst lid. "Mar dat wie net de bedoeling hear", fertelt er. "Ik soe ophâlde, mar doe woe de rest ek ophâlde. Dêrom bin ik langer by de feriening bleaun, sadat hy bestean bliuwe koe."

Frijheidsbyld fan Heerhugowaard

Talma hat al aardich wat stunten meimakke, mar der binne altyd in pear dy't him bybliuwe. "It frijheidsbyld út Heerhugowaard bygelyks." It wie op sneontejûn 29 desimber yn 2001, doe't De Geitefok de seis meter hege replika fan it Vrijheidsbeeld meinimme woene. Sy soene it byld mei in frachtwein ferpleatse nei Fryslân. De ploech dy't him losmeitsje soe wie krekt klear en doe seagen wy de plysje oankommen. Se waarden gelyk oppakt, mar wy net."

De ploech waard meinaam nei it plysjeburo yn Alkmaar. Doe is de ploech fan Talma dêr ek mar hinne riden om te sjen oft se harren maten wer frij krije koene. "Wy koene dy jonges der ek net efterlitte." Nei wat útlizzen hat de plysje se frij litten. Om net mei lege hannen nei hûs ta te gean, hawwe se kontakt socht mei de eigener fan it byld. Dat wie de eigener fan de winkel yn antyk dêr't it byld foar stie. It byld wie kocht as publykslûker foar syn bedriuw. Mar om't De Geitefok ta sei it byld werom te bringen, mochten se him dochs mei hawwe."