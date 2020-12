Ek SP set Lelyline yn ferkiezingsprogamma

Ein novimber waard bekend dat it Ryk mei in ferfolchûndersyk komt nei in bettere spoarferbining tusken it noarden en de Rânestêd. Dat soe de Lelyline wêze kinne, mar ek de opsje om it besteande spoar te ferbetterjen leit noch op tafel. It ûndersyk moat ein takom jier klear wêze.