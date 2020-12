SC Cambuur wint de lêste fiif wedstriden, mar de ôfrûne duels wie it spul wat minder. En dat net allinne, de Ljouwerters jouwe ek mear kânsen fuort as dêrfoar. Dat sil sneontemiddei tsjin Jong AZ oars moatte. Trainer Henk de Jong wikselet foar dat duel twa kear yn syn opstelling en yn it Cambuur Sjoernaal fertelt er wêrom. Ek sjogge we werom op in wedstriid út it ferline en dat dogge we mei âld-spits Bartholomew Ogbeche.