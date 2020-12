Omrop TIP: Beklimmers diel 3: de takomst fan de lânbou

In oare beklimmer is foeraazjehanler Theo Mulder fan Kollumersweach. Syn misje is de lânbougrûn wer sûn krije troch minder keunstdong en pestisiden te brûken. Mei oare gerssoarten en in natuerlike boaiembehanneling kin de boer duorsumer wurkje en krekt sa'n goede produksje leverje as no, is Mulders oertsjûging. Hy neamt de boer 'de apteker fan de takomst', wêrby't sûn iten it medisyn is. Hy preket syn evangeelje by boeren yn it lân en hat kontakt mei ynternasjonale wittenskippers.