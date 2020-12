Noch hieltyd aksje fan boeren by distribúsjesintrum op It Hearrenfean

Boeren fiere noch hieltyd aksje by it distribúsjesintrum fan supermerkketen Lidl op It Hearrenfean. De aksje begûn freedtejûn. De boeren blokkearje de yn- en útgongen fan it terrein, sa't frachtweinen it terrein net op- of ôf kinne. De boeren wolle mei de aksje berikke dat se in earlike priis krije foar harren produkten.