Oant fannacht minder treinen tusken Ljouwert en It Hearrenfean troch steuring

Der ride al de hiele sneon in skoft minder intercity-treinen fan en nei Ljouwert. Tusken stasjon Ljouwert en it stasjon op It Hearrenfean is sprake fan in seinsteuring. Dat is al sûnt sneontemoarn it gefal. De hiele dei binne minsken oan it wurk, mar it is in dreech probleem, seit in wurdfierder fan ProRail.