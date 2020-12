Plysje op syk nei ynbrekkers by boubedriuw yn Balk

De plysje hat yn de nacht fan freed op sneon socht nei ynbrekkers by in boubedriuw op it bedriuweterrein Eigen Haard yn Balk. Der wie in melding fan in ynbraak, wêrnei't de plysje mei in heechwurker fan de Snitser brânwacht op in dak nei de dieders socht hat. Ek speurhûnen waarden ynset om de omjouwing ôf te sykjen. Der binne gjin minsken oanhâlden en it is net bekendmakke oft der guod stellen is.