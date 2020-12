Nije boek "We strûpe derûnder" fan Gjalt de Groot is in tiidsdokumint

Gjalt de Groot, fjildman en folksskriuwer, opgroeid yn dat wetterlân, skriuwt oer dy striid en oer it libben fan de minsken dy't dêr fier efterôf wennen op harren buorkerijen mei legindaryske nammen as Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Werklust (18-mêd) en de Koaipleats. Allegear pleatsen dêr't minsken allinne mei de boat komme koene. De Groot beskriuwt yn dizze roman it libben fan Jeen en Anne van den Berg, de pake en beppe fan Alvestêdetochtwinner Jeen van den Berg (1954) en Jeen Nauta, ien fan de fiif reedriders dy't yn 1956 tagelyk oer de streek kamen yn de Alvestêdetocht.

Sân jier

"We strûpe derûnder!" kin beskôge wurde as in tiidsdokumint út it hurde libben fan doe, beskreaun troch in man dy't gebrûk makke hat fan syn eigen ûnderfining yn dat wetterlân. De Groot hat ek mei neibesteanden fan de bewenners fan De Alde Feanen praat. "Ik haw sân jier dien oer it skriuwen fan dit boek. Dat is lang, mar it wie ek nedich want it moast rypje". Hjir en dêr hat de skriuwer wat fantasy brûkt om der wat spanning yn te bringen. "Mar de beskriuwing fan it bewurkjen fan it lân, it molkfarren, it fiskjen mei de fûken, dat is allegearre echt sa't it doe wie".