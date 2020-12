Brân yn in hûs oan de Voorzoom yn Snits

Efkes nei middernacht waard de brânwacht ynskeakele en dy makke al frij rap melding fan in middelbrân. De brânwacht hat it fjoer út krigen en it hûs fentilearre. Hoe't de brân krekt ûntstean koe, wie ûndúdlik. De plysje hat ûndersyk dien nei de tadracht fan de brân.