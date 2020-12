Leden SKS unanym foar nije seilformule: 'Formule 2020'

De skûtsjes fan de SKS sille yn it seizoen 2021 foar it earst mei de nije formule sile. Der komt in oergongsregeling foar skûtsjes dy't in grutte wiziging ûndergean moatte.

De seilformule waard begjin dit jier presintearre nei in lange perioade fan ûndersyk en ûntwikkelingen. By de Formule 2020 wurdt neist de parameters lingte, breedte en djipgong ek sjoen nei de foarm fan de romp foar it fêststellen fan it tal kante meters seil-oerflak.

It doel fan de wiziging is om de skûtsjes mear lykweardigens te bieden by it silen fan de wedstriden.