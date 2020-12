Boeren fiere aksje by distribúsjesintrum Lidl op It Hearrenfean

Tsientallen boeren fiere op it stuit aksje op It Hearrenfean. Mei harren trekkers ha se it distribúsjesintrum fan de Lidl oan de Minerva blokkearre. Earder dizze wike wiene der al boereprotesten by distribúsjesintra fan oare supermerken yn Nederlân, sa as fan de Jumbo yn Woerden.