Batista Meier komt tsjin Vitesse werom yn 'e basis

Vitesse

Vitesse draait oant no ta in goed seizoen en steane op it twadde plak, twa punten efter Ajax. Ferline wike ferlear de ploech fan de Dútske trainer Thomas Letsch ferrassend mei 2-1 fan PEC Zwolle. Letsch lit syn ploech yn in 5-3-2 systeem fuotbalje, mei trije sintrale ferdedigers en opkommende backs.

Jansen: "Vitesse heeft individueel goede spelers en speelt in een systeem dat in Nederland niet veel voorkomt. Maar dat deed Sparta ook en daarvan hebben we dik verdiend en vrij makkelijk gewonnen."

By Vitesse fersoarget Riechedly Bazoer as sintrale ferdediger de opbou fan efterút en op it middenfjild is âld- SC Hearrenfean spiler Oussama Tannane de man dêr't it om draait.

Jansen: "Bazoer doet het prima en Tannane is ongelooflijk creatief en heeft geweldige momenten, maar wij hebben ons plan klaar.