IIsbûn en Veiligheidsregio prate ôf: reedride op natueriis is tastien

As der dizze winter iis komt, sille de iiswegesintrales yn Fryslân der foar soargje dat der op natueriis riden wurde kin. Dit is besletten nei oerlis tusken De Friesche IJsbond en Veiligheidsregio Fryslân. Neffens harren kin der ek yn dizze coronatiid reedriden wurde om't dat op natueriis in 'individuele gelegenheid' is. Wol moatte de reedriders har hâlde oan de jildende maatregels. Tochten binne foarearst net mooglik.