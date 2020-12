Foarsitter Fryske Eksportklup: 'Hurde Brexit min foar Fryske bedriuwslibben'

"Ik had graag gezien dat er al eerder een handelsoveréénkomst zou liggen, want het wordt nu wel erg ingewikkeld natuurlijk", sa seit Munneke. En hy hat der dan ek eins gjin betrouwen mear yn dat it goed komt. "De tijd is nu wel erg krap en de uitspraken van de regering Johnson bieden ook niet veel houvast." It betsjut dat de hannel mei it FK nei 1 jannewaris in stik dreger wurde sil.

Sa sil der in soad papierwurk en kontrôle nedich wêze om eat nei de oare kant fan it Kanaal bringe te meien. En derneist sille de prizen oan beide kanten flink omheech gean. "En dat is erg jammer, maar daar zullen we mee om moeten gaan. En ik heb op zich het volste vertrouwen in de Friese ondernemers dat zij er weer een mouw aan zullen passen."