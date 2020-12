Ferpakken fan tsiis FrieslandCampina fan België nei Wolvegea

Neffens wurdfierder Jan-Willem ter Avest slút FrieslandCampina yn it ramt fan in besunigingsoperaasje in ferpakkingsfabryk yn it Belgyske Genk. Dat kostet 211 minsken harren baan. De wurksumens wurde oerbrocht nei Leerdam en Wolvegea. Yn Leerdam komme der gjin banen by, seit Ter Avest, mar yn Wolvegea sil dat wol it gefal wêze. Om hoefolle banen it giet wol hy lykwols net sizze.