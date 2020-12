Eardere FvD Fryslân-fraksje docht ôfstân fan namme 'OS Fryslân'

De Fryske Steatenfraksje dy't by it Forum voor Democratie hearde en him op 8 desimber fan de partij ôfsplitste, giet net langer troch ûnder de namme Onafhankelijke Statenfractie Fryslân (OS Fryslân). De partij sil op syk nei in oare namme, om't dizze namme foar te folle betizing soargje soe mei de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). Se sizze sa gau as mooglik mei in nij foarstel te kommen.