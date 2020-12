Boek oer skilderjende boer Marten Groenhof: "Yn syn hert mear skilder as boer"

Neffens Dijkstra binne der twa tema's dy't in soad weromkomme yn it wurk fan Groenhof. "It wie echt in man fan de súdwesthoeke. Hy skildere faak wetter, wyn, wolken, pleatsen en hynders. Miskien wat oan de tradisjonele kant, mar bysûnder fakkundich útfierd. Syn lânskippen binne net altyd geografysk oan te tsjutten, want der sit elk wolris in fantasy-lânskip tusken. Mar it binne dan wol echt besteande ûnderdielen, bygelyks de toer fan Parregea en in mûne dy't wat mear út in oare hoeke fan Fryslân komt op itselde skilderij."

Oprop om wurk fan Groenhof

Tegearre mei skriuwer Dijkstra die útjouwer Hille Faber foar it boek in oprop. Oft minsken noch skilderijen hiene, dy't se ek sjen litte woene. "We hiene in freedtemiddei en in sneontemoarn yn de planning wêrop minsken de skilderijen sjen litte koene. Mar Heidenskipster minsken binne fan 'e tiid, dus freedtemiddei wie it smoardrok en sneon wie it hiel rêstich. We krigen hast 175 skilderijen boppe tafel."