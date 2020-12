Ien jier sel easke tsjin frou dy't asylsykster Sint-Anne mishannele mei siedend wetter

Sy waarden útskolden foar 'stomme lesbiennen' en woene de frou út Gilze oanfalle mei siedend wetter. De frou út Fryslân sprong dertusken en rûn hjirby slimme brânwûnen op.

De Nigeriaanske frou wurdt fertocht fan swiere mishanneling. It slachtoffer hat noch in soad pine troch de brânwûnen en it better wurden sil noch in tiid duorje, sa seit it Iepenbier Ministearje. Op basis fan it dossier docht net foldwaande bliken dat it wetter allinnich oer it slachtoffer smiten is fanwegen har homoseksualiteit.

De offisier fan justysje sprekt dus fan 'onvoldoende aanwijzigingen' om de diskriminaasje as strafferswierjend mei te nimmen.