Waadfûns stekt 1,3 miljoen yn fytspaad oer Fryske waaddyk

It Waadfûns lûkt goed 1,3 miljoen út foar in trochgeande fytsrûte oer de Fryske waaddyk. Minsken kinne dan fan Harns oant it Lauwersmar komme. Foar it projekt 'Op Paad lâns it Waad' lûke it Waadfûns, de provinsje en de gemeentes Harns, Waadhoeke en Noadeast-Fryslân mei-inoar 2,7 miljoen euro út.