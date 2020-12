Súdwest-Fryslân slút jeugdketen fanwegen hege tal besmettingen ûnder jongerein

De keten soene eins al tichtmoatte om't se offisjeel falle ûnder yt- en drinkgelegenheden. De keten binne neffens de gemeente lykwols in útlitklep foar de jongerein en mochten dêrom fan de gemeente noch iepen wêze.

De keten meie wer iepen as oare yt- en drinkgelegenheden wer iepen meie en der in dúdlik coronaplan is wêryn't stiet hoe't de coronamaatregels tapast en hanthavene wurde. De gemeente moat dit plan goedkarre.

GGD

Neffens de GGD springe de jeugdketen der net echt boppe út, as it giet om plakken wêr't jongerein in besmetting oprint.

Yn de gemeente Súdwest-Fryslân waarden yn de ôfrûne 24 oeren 46 besmettingen fêststeld. Dat is it heechste tal fan alle Fryske gemeenten.