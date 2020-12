Sambissa en Kallon werom yn de basis by SC Cambuur

Dat Sambissa en Kallon der wer yn steane, kostet Joris Kramer en Michael Breij in basisplak. Se sitte sneon op de bank. Kallon foel de lêste wiken al in pear kear yn, mar stie noch net earder yn de basis. Cambuur hat tige foarsichtich mei him dien, fertelt Henk de Jong. "We hawwe der moai de tiid foar naam. It stie net hielendal goed yn syn rêch en dat is wol hiel belangryk foar eksplosive jonges as him. Op in bepaald momint moatte je der ek wer yn."

Foar De Jong wie it nedich om Sambissa ferline wike efkes op de bank te setten. "It wie net skerp en it wie net wat we wolle, dus dan moatte je der even út. Ik hoopje dat se dan efkes goed lilk op my binne, de knop omsette en harren foardiel der mei dogge."

Cambuur spilet dus mei twa nije nammen, de oare njoggen spilers feroarje net. De Jong kin oer in fitte seleksje beskikke. Allinne de langer blessearre Stanley Akoy en Delano Ladan binne der net. De Jong ferwachtet dat Ladan tongersdei yn de beker wer oanslute kin.