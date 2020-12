GGD iepenet sechsde testlokaasje; WTC Expo wurdt faksinaasjeplak

GGD Fryslân hat ôfrûne wike in rekôroantal fan 11.061 tests ôfnaam, 2.300 mear as in wike earder. Dúdlik neffens de GGD dat de delgeande trend fan it oantal besmettings yn Fryslân is, lyk oan de lanlike line, in moanne lyn ophâlden is. Nei Drinte kent Fryslân de minste ynfeksjes. Der binne lykwols mear tieners posityf test.

Yn fiif gemeenten is it oantal nije besmettings dizze wike bot tanaam. Yn Dantumadiel wie sprake fan in ferdûbeling. Ek yn Noardeast-Fryslân, Hearrenfean, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren wie de stiging grut. It oantal besmettings halvearre lykwols yn Harns. Ljouwert hie in lytse stiging.

Karantênemaatregels net neilibbe

Sjoen dit byld leit it neffens de GGD net foar de hân dat de stiging feroarsake is troch Black Friday of troch Sinteklaasynkeapen. Dan soene de oprinnende sifers ek yn Ljouwert te sjen wêze moatten. GGD Fryslân seit dat de oarsaak leit yn dat minsken de coronamaatregels net goed neilibje.

It RIVM melde dizze wike dat hast 18 persint fan de posityf teste minsken net yn thúsisolaasje giet. En likernôch de helte fan de minsken dy't yn kontakt west hawwe mei posityf teste minsken hâldt him net oan de karantênemaatregel. De GGD sjocht dat byld ek yn Fryslân: as it firus earne opdûkt, binne de sifers dreech omleech te krijen.

Sechsde testlokaasje

De GGD iepenet ynkoarten in sechsde testlokaasje yn it eardere Friesland College oan de Jousterweg 28 op It Hearrenfean. Fan moandei 21 desimber ôf kinne minsken mei klachten of fan de fyfde karantênedei ôf dêr telâne. Neffens de GGD kinne minsken dêr binnen in dei test wurde en krije se de dei dernei de útslach.

Tiisdei begjint it testen yn de grutskalige testlokaasje yn it WTC Expo yn Ljouwert. Dêr kinne minsken neist de PCR-test ek in antygenetest ôfnimme.

Faksinaasjes

GGD Fryslân wol, sadree't der in goedkard faksin is, yn de rin fan jannewaris begjinne mei it faksinearjen fan minsken yn it WTC Expo.