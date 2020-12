Beammen Oranjewâld ha it swier; dûker en keardaam oanlein om wetter fêst te hâlden

De fitaliteit fan de bosken yn Oranjewâld giet hieltyd fierder achterút. Dat hat negative gefolgen foar it bioferskaat en de natuer- en lânskiplike wearden. Om de byldbepalende linebeammen te behâlden wurde no maatregels naam. Yn it bosk wurdt in keardaamke oanlein dat te regeljen is en in tal dûkers om it wetter fêst te hâlden, sûnder dat it bosk ferdrinkt. Troch de pleatsing fan grûnwetterbuizen kin Wetterskip Fryslân it effekt hjirfan kontrolearje. De totale kosten fan it projekt binne 60.000 euro.

"Al word het maar iets beter"

De dûker soarget der foar dat it wetter yn it gebiet langer fêsthâlden wurde kin en sa brûkt wurde kin yn drûge tiden. "Een duiker wordt geplaatst bij een obstakel, het kan bijvoorbeeld onder een pad worden geplaatst zodat het water onder het pad door naar de volgende greppel kan", fertelt Manon van Wesel fan Staatsbosbeheer. De hoop is grut dat it pleatsen fan sa'n dûker it ferdrûgjen tsjinhâlde kin. "Ook al is het maar iets beter, worden de bomen iets gezonder."

At de oanpak yn Oranjewâld effekt hat, kin it mooglik ek op oare plakken tapast wurde. "Als dit een succes wordt, kunnen we verder kijken waar nog meer knelpunten zitten, waar bossen nog meer uitdrogen. Maar dat is iets dat jaren nodig heeft", seit Van Wesel.

Regiodeal

It is it earste projekt fan de saneamde RegioDeal Zuidoost Fryslân en is in gearwurking tusken pleatslik belang, Staatsbosbeheer, de gemeente Hearrenfean en Wetterskip Fryslân.

Kuierders yn de bosken fan Oranjewâld kinne fia in spesjale kuierrûte sjen hokker wurksumheden útfierd wurde. Dizze kuierrûte is te finen op regiodealzuidoostfryslan.nl.