Fryske direkteur foar Groningen Airport Eelde

Oant juny dit jier wie De Groot (55) ek direkteur fan Luchthaven Teuge. Se hat in soad ûnderfining yn de loftfeartbrânsj, want se hat ek tolve jier wurke by de Royal Schiphol Group. Se is ek foarsitter fan de Nederlandse Vereniging van Luchthavens, de brânsjorganisaasje fan alle Nederlânske boargerlofthavens.

"De functie als directeur Groningen Airport Eelde is een logisch vervolg op mijn eerdere ervaringen", seit De Groot. "Ik ben blij om een bijdrage te kunnen leveren aan de regio waar in ik woon; Noord-Nederland."

De Groot wurdt de opfolger fan Bart Schmeink, dy't yn jannewaris dit jier oansteld waard as ynterim-direkteur.