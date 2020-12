Fryske CDA'ers binne fernuvere, mar begripe Hugo de Jonge

Wa't syn opfolger wurdt, is noch net dúdlik. Nammen dy't neamd wurde, binne ûnder oare CDA-Keamerlid Pieter Omtzigt, fan wa't De Jonge de striid om it listlûkerskip wûn, minister fan Finânsjes Wopke Hoekstra en steatssekretaris fan Ekonomyske Saken Mona Keijzer.

"It partijbestjoer moat der mar ris goed oer neitinke hoe't se dat dwaan sille. De situaasje is no kompleet feroare, dus se moatte sjen wat no ferstannich is", seit Tjalsma. Ik tink dat we dêr in hiel ferstannich partijbestjoer foar hawwe, dat mei in goede oplossing komme sil."

Krekt op tiid

Keamerlid Harry van der Molen, dy't by de foarriedige kieslist op njoggen stiet, wie fernuvere troch it beslút fan De Jonge. "Ik fûn it wol in ferrassing. Mar dizze man wurket him al sûnt it begjin fan de coronakrisis trije slaggen yn de rûnte. Op in gegeven momint begjint dat te knipen." It CDA soe freed en sneon in kongres hâlde, wêrop't de kieslist definityf wurde soe. Van der Molen fynt it goed dat De Jonge foar't it safier wie, syn beslút naam hat. It kongres wurdt no útsteld.

"It is wol yngewikkeld", jout Van der Molen ta. "We ha mei-elkoar in listlûker keazen, dat moat no opnij. De partij rêdt 'm der wol mei, mar it is wol in hiele feroaring." Van der Molen wol net sizze wa't it no wurde moat, ek al hat er wol in foarkar. "Mar ik ha dêr as Keamerlid neat oer te sizzen. Dat is no oan it bestjoer."