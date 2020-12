Skoallen stean stil by diversiteit en akseptaasje op Pearse Freed

Yn Nederlân wurdt de dei sûnt 2010 elts jier op de twadde freed fan desimber hâlden. Pearse Freed ûntstie nei it foarbyld fan Spirit Day yn de Feriene Steaten, dy't earder yn 2010 foar it earst holden waard as útering tsjin it pesten fan LGBT+-jongeren. It is dit jier de earste kear dat Pearse Freed yn Noardeast-Fryslân organisearre wurdt.

Skoallen

De Reinbôgewurkgroep yn Noardeast-Fryslân hat skoallen yn de gemeente benadere om ek mei te dwaan. "Wy krigen al gau berjochten werom fan jongeren fan ûnder oare it Dockinga College en it Piter Jelles dy't seiden dat se meiwurkje woene oan dizze bysûndere dei", fertelt Lenie Lap fan de Reinbôgewurkgroep yn de gemeente.

Direkteuren en teamlieders pikten it ek op en giene dermei oan de slach. In soad learlingen en dosinten drage freed klean en aksessoares yn de kleur pears om út te dragen dat eltsenien himsels wêze mei. Op Pearse Freed wurdt ûnderstreke dat eltsenien derby heart en dat gjinien fanwegen syn sekse útsletten wurdt.

It wie in learling fan it Piter Jelles yn Ljouwert dy't tsien jier lyn begûn mei Pearse Freed yn Fryslân. "Dat fyn ik noch altyd hiel bysûnder. Der binne no sa'n 1.000 fuortset-ûnderwiisskoallen dy't hjiroan meidogge en dit jier foar it earst ek universiteiten, hegeskoallen en basisskoallen."

Unfeilich gefoel

It is dit jier foar it earst dat ek basisskoallen meidwaan kinne oan Pearse Freed. De Reinbôgewurkgroep yn Noardeast-Fryslân hie dêrfoar de koepels benadere, mar merkt dat it noch wat tiid kostje sil om alle basisskoallen mei te krijen. "Ik tink dat dat in proses is dat tiid freget. Dit jier wurdt der omtinken oan bestege troch ús, mar ik ferwachtsje dat alle basisskoallen folgjend jier ek oanslute", seit Lap.

Op in hiel soad skoallen wurdt al omtinken bestege oan diversiteit, mar neffens Lap kin der noch mear by stilstien wurde. "Guon jongeren fan 12 oant 17 jier hawwe noch altyd it gefoel dat it net feilich is om út de kast te kommen. As der oandacht foar is, krije sy it gefoel dat se der ek wêze meie."

Webside

De gemeente Noardeast-Fryslân hat sûnt freed in offisjele Reinbôgewebside, dêr't ynformaasje te finen is oer de wurkgroep en dêr't minsken telâne kinne mei fragen of foar ynformaasje.