Eksplosive groei coronabesmettingen yn Fryslân: hast tûzen yn ien wike

GGD Fryslân krige dizze wike fjouwer meldingen fan besmette persoanen dy't ferstoarn binne. Dat binne just minder as de ôfrûne wiken. It offisjele stjertesifer yn Fryslân yn ferbân mei corona stiet no op 142. It werklike tal stjergefallen as gefolch fan it firus leit heger, om't net elkenien test wurdt.

Measte besmettingen wer yn Súdwest-Fryslân

Yn de gemeente Súdwest-Fryslân binne de ôfrûne wike wer fierwei de measte besmettingen fêststeld: 291, dat is hast 30 prosint fan it Fryske totaal. De Fryske GGD sei fan 'e wike dat it lestich is om der in finger achter te krijen wêrom't krekt dêr safolle besmettingen binne.