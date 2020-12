Jongeren organisearje Serious Request om jeugdhonk Minnertsgea te rêden

Hedzer Miedema, Nine Siegersma, Rinke Miedema en Mats Wagenaar litte har fan 18 oant 20 desimber opslute yn jeugdhonk 't Alibi. Se sille dan plaatsjes draaie foar wa't se mar oanfreget en ek guod feile dat se krije fan sponsoaren.

Fanwege de coronamaatregels mei it fan de gemeente Waadhoeke foaral net te gesellich wurde op it grutte plein foar it jeugdhonk. It wurdt dêrom in online Serious Request, dêr't alle sosjale media by ynset wurde. Ek wurdt der drok flyere yn it doarp om ek âldere ynwenners fan Minnertsgea te berikken.

"It giet finansjeel net goed mei 't Alibi. Der binne gjin feestjes en gearkomsten, mar de fêste lesten rinne troch", fertelt Mats Wagenaar. "As dit langer sa trochgiet, binne we ús jeugdhonk kwyt en dêrom ha we dizze aksje betocht."