Basketballers Aris oar jier ek nei België: kompetysjes wurde ien

Dat betsjut ûnder oaren dat de basketballers fan it Ljouwerter Aris oar jier ek tsjin Belgyske klups spylje sille.

It seizoen sil dan úteinsette mei twa nasjonale kompetysjes. De fiif bêste klups út elts lân spylje dêrnei tsjin inoar yn de 'Golden Group', de oare teams komme terjochte yn 'Silver Group'.

Kampioenen

Der sil ek in Nederlânsk kampioen út de kompetysje komme: de bêste Nederlânske ploech yn de Silver Group nimt it tsjin trije ploegen út de Golden Group op om it kampioenskip. De nasjonale kampioenen spylje dêrnei tsjin de bêste ferliezers fan de nasjonale play-offs, om de winner fan de BeNeLeague te bepalen.

Omtinken foar jonge basketballers

Yn de nije kompetysje moat der ekstra omtinken komme foar de jeugd, sa seit Dutch Basketball League-foarsitter Ramses Braakman. "In onze plannen gaan we ons ook sterk richten op jonge (potentiële) basketbalfans. Dat gaan we terugzien in onze communicatie en social media engagement. We willen graag met onze fans een passende nieuwe naam en huisstijl voor de nieuwe league ontwikkelen. Het geloof is enorm groot bij alle betrokkenen in de opzet van het nieuwe competitiemodel dat op alle fronten baanbrekend genoemd mag worden."