Oerfallers 93-jierrige frou Drachten bliuwe fêstsitten

Trije manlju dy't fêstsitte foar in oerfal op in 93-jierrige frou yn Drachten ferline jier, bliuwe fêst oant de behanneling fan de saak yn begjin febrewaris. De rjochtbank hat it fersyk om de fertochten frij te litten, sadat se mei de krystdagen thús wêze koene, ôfwiisd.