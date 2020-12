Ljouwerter stedskeunstner stipet lokale winkellju mei rútfersieringen

Sa helpt se winkellju dy't in bysûnder ferhaal hawwe. Dêrmei wol se fan ymmigranten as sysels, likegoed as fan Ljouwerters belutsen ynwenners meitsje. Cote Create hat as stedskeunstner al opdrachten hân fan de eigener fan in bernekleansaak dy't har dream folget, in sportskuonsaak dy't helpt by in sûne libbensstyl en fan de eigener fan in plantaardige patissery yn de Nije Oosterstrjitte.

Cote oer de eigenaresse fan de patissery: "Sy is dit jier mei de winkel begûn, yn de coronakrisis. Se komt, krekt as ik, út it bûtenlân. Sy is Roemeense. Doe't ik hearde hoefolle muoite oft sy dien hat om dit op te setten, woe ik har ferhaal diele en sa de middenstân yn de stêd helpe."

De stedskeunstner hat earder ferskillende tekeningen op muorren, strjitten, ruten en huzen makke, bygelyks op parkeargaraazje De Klanderij. Se docht projekten mei bern, âlderen en mei kreative minsken yn de stêd en dêrbûten.