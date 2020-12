Meiwurker finzenis Ljouwert besmet mei corona, tweintich detinearden yn karantêne

No't se negatyf test ha, meie se wer meidwaan oan it reguliere deiprogramma yn de finzenis. De besmette meiwurker is thús yn karantêne gien, lit fêstigingsdirekteur Gino Tibboel fan de penitinsjêre ynrjochting witte.

Om't de meiwurker mooglik al besmet wie, doe't er noch oan it wurk wie, is der kontaktûndersyk dien en binne de tweintich detinearden sa gau mooglik test en previntyf yn karantêne pleatst. Tibboel is bliid dat de tests negatyf wiene. "Gelukkig bleek er niemand besmet te zijn."