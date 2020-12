Trije moanne sel foar coronahoaster

In man út Ljouwert hat trije moanne finzenisstraf krigen omdat er trije plysjeminsken yn it gesicht hoaste hie en dêrby roppen hie dat er corona hie. De man waard in pear wiken lyn oanhâlden by syn hûs. Hy hie spul mei de buorlju en wie net rêstich te krijen. De plysje waard derby helle om de man mei te nimmen nei it buro. Dêr fersette er him tsjin en op it buro hoaste er de plysjeminsken yn it gesicht.