Houtsintrales yn Bitgum en Beetstersweach hoege noch net ticht

Jaap Vink is ferromme: "Voor de korte termijn ben ik opgelucht, maar het probleem is nog niet opgelost". De situaasje wie neffens Vink hiel knipend, om't it dreech is om op sa'n koarte termyn in oare oplossing te finen foar it ferwaarmjen fan syn kas. "Als de centrale uitgaat, gaat de tent failliet", sa seit Vink. Mar no krijt de kweker wat mear lucht om nei in oplossing te sykjen en sil in ûnôfhinklike oanfraach yntsjinne wurde.