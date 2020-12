Omslein Urker kotter wurdt kommend wykein burgen

Om tsien oere moarns sloegen de trije Urker bemanningsleden alarm en koart dêrnei gie it skip om en sonk it. De bemanning koe himsels yn feiligens bringe troch op de kyl fan it skip sitten te gean. Se waarden oppikt troch in yn de buert fiskjende kotter.

De fiskkotter is mooglik mei de netten hingjen bleaun efter in objekt op de seeboaiem. In Siuwsk bedriuw is troch Rykswettersteat ynhierd om it skip te bergjen.