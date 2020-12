Miljeufederaasje: Nije stikstofwet is in kompromis, it koe better

It kabinet is it woansdei mei de opposysjepartijen SP, SGP en 50PLUS iens wurden oer de nije stikstofwet. Om foarsitter Pieter de Haan fan de Fryske Miljeufederaasje hie de útkomst wol better wêze mocht.

De kommisje-Remkes stelde 50 prosint reduksje stikstofútstjit foar. Yn de nije wet wurdt it 40 prosint. Der sille nei alle gedachten nije juridyske prosedueres komme, ôfgeande op útspraken fan miljeusaakkundige Johan Vollenbroek, sa is de ferwachting fan De Haan.

Konstante útstjit

It is better om te sjen nei wêr't de measte konstante stikstofútstjit weikomt en dêr wat oan te dwaan, fynt De Haan. "De útstjit fan de bou is tydlik. As bygelyks in dyk oanlein is, feroarsaket de wegebou gjin útstjit mear."

"Sjoernalistyk platfoarm Investico hat ûndersyk dien nei konstante útstjitters. Sa is der yn Nederlân in kalkoenbedriuw dat in hegere útstjit hat as oft de ferleging fan de maksimumsnelheid (fan 130 nei 100 km yn de oere) foar al it ferkear yn Nederlân mei-inoar oan fermindering foarinoar krige hat."