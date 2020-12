Omtinken minskerjochten nedich: "Etnisch profileren is nog steeds een groot probleem"

Yn Ljouwert wie tongersdeitemoarn in spesjale seremoanje by de Aldehou. Learlingen fan Piter Jelles Impuls, Beyers Naudé en De Sprong droegen de flagge oer it Aldehoustertsjerkhôf. "Je ziet dat nog steeds niet iedereen gelijk wordt behandeld", seit ien fan de learlingen. "Dat vind ik absurd. We wonen hier al zo lang met z'n allen. Het is dus heel belangrijk dat hier aandacht aan wordt gegeven, dat het beter kan. In Nederland en in het buitenland."

Noch in hiel soad rjochten skeind

By de presintaasje fan de flagge wie ek direkteur Mirka Antolovic fan Tûmba. De flagge as symboal foar it respektearjen fan de minskerjochten is neffens har hiel belangryk: "We hebben bepaalde rechten afgesproken die we willen behouden, maar in de wereld worden heel veel mensenrechten geschonden."

Dus ek yn Nederlân: "Etnisch profileren is nog steeds een groot probleem. Amnesty International bericht daar heel vaak over. En kijk naar uitgeprocedeerde asielzoekers die in de gevangenis terechtkomen. Dat zijn allemaal schendingen van de rechten van de mens."